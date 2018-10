Sinner AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR DGAP-Ad-hoc: Sinner AG / Schlagwort(e): Delisting/Delisting Sinner AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR 05.10.2018 / 15:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Sinner Aktiengesellschaft Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt an der Berliner Börse Die Börse Berlin hat der Sinner Aktiengesellschaft (ISIN: DE0007241002 / WKN 724100) den Widerruf der Zulassung der Aktien der Sinner Aktiengesellschaft zum regulierten Markt auf Antrag der Sinner Aktiengesellschaft am heutigen Tag mitgeteilt. Der letzte Handelstag für die Aktien der Sinner Aktiengesellschaft im regulierten Markt an der Berliner Börse ist der 9. Oktober 2018. Der Widerruf der Zulassung der Aktien der Sinner Aktiengesellschaft zum regulierten Markt ist auf der Internetseite der Berliner Börse entsprechend bekannt gemacht worden. 5. Oktober 2018 Sinner Aktiengesellschaft 05.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sinner AG Durmersheimer Straße 59 76185 Karlsruhe Deutschland Telefon: 0721 - 5702 - 342 Fax: 0721 - 5702 - 345 E-Mail: I.Rupp@sinnerag.de Internet: www.sinnerag.de ISIN: DE0007241002 WKN: 724100 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 730791 05.10.2018 CET/CEST

