ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) gibt erfolgreiche Durchführung der Akquisition von First Class & More bekannt und erhöht Guidance für 2018 EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) gibt erfolgreiche Durchführung der Akquisition von First Class & More bekannt und erhöht Guidance für 2018 05.10.2018 / 17:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) gibt erfolgreiche Durchführung der Akquisition von First Class & More bekannt und erhöht Guidance für 2018 Zürich, 05.10.2018 - ASMALLWORLD AG gibt heute bekannt, dass sie die Übernahme der First Class & More International GmbH, einer in der DACH-Region operierenden mitgliedschaftsbasierten Luxusreise-Community mit internationalen Expansionsplänen, erfolgreich abgeschlossen hat. Gleichzeitig erhöht ASMALLWORLD seine Umsatzprognose für 2018 um CHF 1 Mio. und kündigt die Beschleunigung der Erreichung der Profitabilität an. Die ASMALLWORLD AG hat mit Wirkung zum 5. Oktober 2018 erfolgreich 100% der Anteile an der First Class & More International GmbH (First Class & More) erworben. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaft werden zukünftig voll konsolidiert. First Class & More betreibt ein profitables Geschäft und wird für das Gesamtjahr 2018 voraussichtlich einen Free Cash Flow von über CHF 2.5 Mio. erwirtschaften. Für das Jahr 2019 wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Der Erwerb beschleunigt damit den Weg der ASMALLWORLD AG in die Profitabilität. Als Ergebnis dieser Transaktion erhöht die ASMALLWORLD AG heute ihre Umsatzprognose für das Jahr 2018 von CHF 6.5-7.0 Mio. auf CHF 7.5-8.0 Mio. Die Zahl der zahlenden Mitglieder für die Gruppe soll bis Ende diesen Jahres zwischen 45'000 und 46'000 Mitgliedern betragen. Aufgrund der erstmaligen ganzjährigen Konsolidierung von First Class & More im Jahr 2019 wird erwartet, dass der Umsatz im nächsten Jahr über das zuvor prognostizierte organische Wachstum hinaus wächst. Die Finanzdaten von First Class & More werden derzeit in Swiss GAAP FER, dem Rechnungslegungsstandard der ASMALLWORLD AG, übergeleitet. Anschliessend wird eine umfassendere Guidance für 2019 abgegeben werden. First Class & More wurde 2009 gegründet und ist eine mitgliedschaftsbasierte Luxusreise-Community, die hauptsächlich in der DACH-Region tätig ist. Es ist das führende deutschsprachige Insiderportal für Luxusreisen und die Nutzung von Airline- und Hoteltreueprogrammen. Es hat 60'000 Abonnenten, von denen mehr als 10'000 ein bezahltes Jahresabonnement haben. Das Unternehmen bietet drei Stufen von Abonnements an: Gold (für 59 EUR / Jahr), Platin (für 199 EUR / Jahr) und Diamant (für 999 EUR / Jahr). Jede höhere Abonnements-Stufe bietet Zugang zu mehr Expertenwissen und Beratung sowie einmalige Gelegenheiten, außergewöhnliche Reiseangebote zu nutzen und Zugang zu einzigartigen Optimierungstools zu erhalten. Neben der Übernahme von First Class & More prüft die ASMALLWORLD AG zusätzliche Akquisitionsziele, um ihr Wachstum weiter zu beschleunigen und das Kernangebot für ihre Mitglieder zu bereichern. Jan Luescher, CEO der ASMALLWORLD AG, kommentiert: "Wir haben unsere erste Akquisition als börsennotiertes Unternehmen bereits sechs Monate nach unserer Notierung an der Schweizer Börse erfolgreich abgeschlossen. Diese erste M&A-Transaktion ergänzt unsere organische Wachstumsstrategie perfekt und wird substanziellen Mehrwert generieren. Wir freuen uns darauf, das Synergiepotenzial der beiden Unternehmen zu realisieren und gemeinsam mit unseren neuen Kollegen die internationale Expansion von First Class & More zu unterstützen. " Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: ASMALLWORLD AG Löwenstrasse 40 8001 Zürich Schweiz ISIN: CH0404880129 Valorennummer: A2JE3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 730549 05.10.2018 CET/CEST

