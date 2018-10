Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik vor der Berichtssaison zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33,20 Euro belassen. Die Unternehmen aus dem europäischen Chemiesektor hätten sich zuletzt insbesondere mit Blick auf die Nachfrage eher negativ geäußert, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Studie. Evonik habe derweil betont, dass sich die Entwicklung noch nicht in den Aufträgen aus der Automobilbranche niederschlage./la/gl Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-10-08/09:56

ISIN: DE000EVNK013