Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Eni vor der Berichtssaison zum dritten Quartal von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit einem Ölpreis von stabil über 80 US-Dollar je Barrel der Sorte Brent helle sich das Umfeld weiter auf, schrieb Analyst Biraj Borkhataria allgemein in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen und US-amerikanischen Öl- und Gasunternehmen. Allerdings dürften sich etwa die schwankende Produktion in Libyen oder Produktionsrückgänge in Venezuela auf das dritte Quartal der Unternehmen auswirken./ck/bek Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2018-10-08/15:56

ISIN: IT0003132476