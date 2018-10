Das Analysehaus RBC hat die B-Aktie von Shell vor der Berichtssaison zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Mit einem Ölpreis von stabil über 80 US-Dollar je Barrel der Sorte Brent helle sich das Umfeld weiter auf, schrieb Analyst Biraj Borkhataria allgemein in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen und US-amerikanischen Öl- und Gasunternehmen. Zu Shell schrieb er, dass er das dritte Quartal kritisch sehe nach bereits drei vorangegangenen schwachen Quartalen in Folge. Shell dürfte aber sein Aktienrückkaufprogramm von bislang 2 Milliarden auf 3 Milliarden US-Dollar pro Quartal anheben./ck/bek Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

