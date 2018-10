Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für London Stock Exchange nach dem Besuch von Börsenbetreibern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5080 Pence belassen. Analyst Anil Sharma zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie positiv überrascht vom Ausmaß der Preissetzungsmacht der Indexbetreiber. In einigen Fällen gelinge es Vermögensverwaltern nicht, irgendeine Form von Druck auf die Branchenunternehmen auszuüben./la/gl Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

