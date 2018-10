Greiffenberger AG: Herr André Bertram zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt DGAP-Ad-hoc: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Personalie Greiffenberger AG: Herr André Bertram zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt 09.10.2018 / 09:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Greiffenberger AG: Herr André Bertram zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt Augsburg, 9. Oktober 2018 - Der Aufsichtsrat der Greiffenberger AG (die "Gesellschaft") hat heute Herrn Dipl.-Kfm. André Bertram mit Wirkung zum 1. November 2018 für den Zeitraum bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. André Bertram verfügt über mehrjährige Erfahrung als Finanzvorstand eines börsennotierten Unternehmens. Zuvor war er langjährig in verschiedenen Managementpositionen eines deutschen DAX-Unternehmens tätig. André Bertram tritt die Nachfolge von Thorsten Braun an, der die Gesellschaft wie berichtet mit Ablauf des 31. Dezember 2018 verlassen wird. Kontakt: Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG Tel.: 089 8896 90614 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de 09.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Greiffenberger AG Eberlestraße 28 86157 Augsburg Deutschland Telefon: 0821 / 5212 261 Fax: 0821 / 5212 275 E-Mail: ir@greiffenberger.de Internet: www.greiffenberger.de ISIN: DE0005897300 WKN: 589730 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 731461 09.10.2018 CET/CEST

