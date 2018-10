Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BBVA auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Die aufstrebenden Finanztechnologieunternehmen (Fintechs) stellten zwar vor allem für europäische Banken und am wenigsten für die großen US-Institute eine Bedrohung dar, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings zähle die spanische BBVA zu den Banken, die dank ihrer branchenführenden Technologie Marktanteile verteidigen oder erhöhen könnten./la/gl Datum der Analyse: 09.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-10-09/16:13

ISIN: ES0113211835