Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen von 38,50 auf 37,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne für das vierte Geschäftsquartal damit, dass das Nachfragewachstum für bildgebende Diagnosegeräte auf dem erreichten hohen Stand zum Stillstand gekommen sein dürfte, schrieb Analyst William Mackie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte sich vor allem in den Geschäftsbereichen Imaging und Advanced Therapy des Medizintechnikkonzerns widerspiegeln. Er senkte vor Bekanntgabe der Jahresbilanz seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis leicht./ck/gl Datum der Analyse: 10.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-10-10/16:10

ISIN: DE000SHL1006