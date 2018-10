Gerry Weber International AG: Verkauf der Immobilie 'HALLE 29' DGAP-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Verkauf Gerry Weber International AG: Verkauf der Immobilie 'HALLE 29' 10.10.2018 / 16:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc Mitteilung Gerry Weber International AG: Verkauf der Immobilie "HALLE 29" Schlüsselwort: Verkauf Halle/Westfalen, den 10. Oktober 2018 - die GERRY WEBER International AG hat heute einen Vertrag über den Verkauf des Showroom-Centers "HALLE 29" in Düsseldorf an ein Beteiligungsunternehmen der Zech Group GmbH, Bremen, unterzeichnet. Der Verkaufspreis für die Immobilie beläuft sich auf ca. EUR 36 Mio. Der Vollzug der Transaktion und die Zahlung des Kaufpreises stehen unter dem Vorbehalt verschiedener, marktüblicher Vollzugs- und Fälligkeitsvoraussetzungen. Der Verkauf der nicht zum Kerngeschäft der GERRY WEBER International AG gehörenden Immobilie erfolgt im Rahmen des Performance Programms zur Neuausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges profitables Wachstum und unterstreicht die Neuausrichtung der GERRY WEBER International AG mit Fokussierung auf ihr Kerngeschäft. Der Verkaufserlös wird zu einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 18 Mio. im Geschäftsjahr 2018/19 führen, der in entsprechender Höhe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern/Operatives Ergebnis (EBIT) der GERRY WEBER International AG verbessern wird. Der Vorstand Mitteilende Person: Jörg Stüber Direktor Finanzen Tel.: +49 5201 185-8914 Joerg.Stueber@gerryweber.com 10.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerry Weber International AG Neulehenstraße 8 33790 Halle/Westfalen Deutschland Telefon: +49 (0)5201 185-0 Fax: +49 (0)5201 5857 E-Mail: info@gerryweber.com Internet: www.gerryweber-ag.de ISIN: DE0003304101 WKN: 330410 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX, Wiener Börse Ende der Mitteilung DGAP News-Service 732267 10.10.2018 CET/CEST

