Görlitz (pta021/12.10.2018/12:15) - * Vorstand und Aufsichtsrat beschließen den Verkauf der Tochtergesellschaft meridio matrix GmbH an die DSER GmbH * Nächster Schritt ist die Einbringung des operativen Geschäfts der DSER GmbH in die meridio matrix GmbH * Prozess der Einbringung der DSER in die niiio finance group AG soll bis Jahresende abgeschlossen sein



Mit dem Beschluss des Vorstandes und der Bestätigung durch den Aufsichtsrat in enger Abstimmung mit den Gesellschaftern der DSER wurden die ersten Schritte zur Einbringung der Deutschen Software Engineering & Research GmbH ("DSER GmbH") in die niiio finance group AG eingeleitet.



Diese Entscheidung sieht im ersten Schritt den Verkauf der meridio matrix GmbH an die DSER GmbH vor. Anschließend wird das operative Geschäft der DSER vollständig dorthin ausgegliedert. In einem nächsten Schritt wird dieser Geschäftsbereich dann in die niiio finance group AG gegen Gewährung von 7.500.000 neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2018 eingebracht. Der Prozess der Einbringung soll bis Jahresende abgeschlossen sein.



niiio finance group AG: www.niiio.finance



