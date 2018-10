Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 130 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch der Aktie des Rüstungsproduzenten und Autozulieferers erscheine übertrieben, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Potenzial in der Rüstungssparte sei weiterhin gegeben./mf/gl Datum der Analyse: 12.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007030009