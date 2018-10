Die Commerzbank hat die Einstufung für Hornbach Holding mit Blick auf ein Gespräch von Finanzvorstand Roland Pelka mit der "Börsen-Zeitung" auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dieser habe sich erstmals sehr unverblümt zu einer Vereinfachung der Konzernstruktur geäußert, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Markt würde ein solcher Schritt der Baumarktholding sehr positiv aufgenommen werden./gl/ajx Datum der Analyse: 15.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-10-15/10:37

ISIN: DE0006083405