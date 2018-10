Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Adidas nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Roadshow mit Konzernchef Kasper Rorsted in den USA habe sein Vertrauen in das Management, die Strategie sowie in das große Umsatz- und Margenpotenzial des Sportartikelkonzerns gestärkt, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der jüngste Kursrückschlag biete potenziellen Anlegern derzeit eine günstige Kaufgelegenheit./edh/mis Datum der Analyse: 15.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-10-15/10:46

ISIN: DE000A1EWWW0