Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy nach dem Beschluss eines Wechsels von Vorstandschef und Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Wechsel an der Firmenspitze seien ein konsequenter Schritt und der beste Weg, um Vertrauen zurück zu gewinnen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte nun aber erst einmal eine Phase strategischer Unsicherheit durchlaufen./she/ck Datum der Analyse: 15.10.2018

