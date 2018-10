Conzzeta: Weiterhin zweistelliges Wachtum in allen Segmenten EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Conzzeta: Weiterhin zweistelliges Wachtum in allen Segmenten 16.10.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Zwischeninformation per Ende 3. Quartal 2018 Weiterhin zweistelliges Wachstum in allen Segmenten Zürich, 16. Oktober 2018 - Die Conzzeta Gruppe erzielte in den ersten 9 Monaten 2018 mit CHF 1'306,5 Mio. ein Umsatzwachstum von 29,3%. Zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis lag das Umsatzwachstum bei 14,0%. Der Auftragseingang für Investitionsgüter legte um 9,7% zu. CHF m 9M 2017 9M 2018 Abw. in % Gruppe Nettoumsatz 1'010.1 1'306.5 +29.3 vergleichbar1 +14.0 Auftragseingang Investitionsgüter 774.0 849.2 +9.7 Nettoumsatz Segmente Blechbearbeitung 600.4 735.6 +22.5 Sportartikel 163.0 183.2 +12.4 Chemische Spezialitäten 168.4 294.9 +75.1 Glasbearbeitung 78.8 93.1 +18.1 1 Das heisst zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis. Das zweistellige Wachstum in allen Segmenten blieb über die die ersten 9 Monate regional breit abgestützt. Der Auftragseingang für die Investitionsgüter der Segmente Blechbearbeitung und Glasbearbeitung spiegelte zuletzt den Basiseffekt des sehr starken Vorjahrs und einen verstärkt uneinheitlichen Verlauf in den Regionen. In China zeigt sich die Kundschaft auf Grund erhöhter politischer und makroökonomischer Unsicherheiten zurückhaltend, während der Auftragseingang in Amerika weiter zulegte. Trotz des insgesamt anspruchsvoller gewordenen operativen Umfelds bestätigt Conzzeta die am 10. August kommunizierten Erwartungen für 2018 mit einem Umsatzwachstum von rund 20% und einer EBIT-Marge ohne Sondereffekte im unteren Bereich der mittelfristig angestrebten Bandbreite von 8% bis 10%. Für Rückfragen: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON). Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DTDRFEWJWN Dokumenttitel: 9M Trading Update Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 733185 16.10.2018 CET/CEST

ISIN CH0244017502

AXC0032 2018-10-16/07:01