Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal von 109 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern dürfte ein solides Zahlenwerk vorlegen und auch die Erwartungen an das vierte Quartal erschienen zumutbar, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sehe er nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial hinsichtlich seiner Prognosen für die Jahre 2019 und 2020./edh/ck Datum der Analyse: 16.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-10-16/15:41

ISIN: DE0007164600