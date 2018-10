Die Baader Bank hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Erlöskennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien insgesamt wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine schwache Entwicklung habe jedoch das Babynahrungsgeschäft in China hingelegt./edh/la Datum der Analyse: 17.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120644