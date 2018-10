Um noch eine Einigung für den EU-Austritt Großbritanniens zu erzielen, muss das Land neue Vorschläge vorlegen und Theresa May Unterstützung in London erreichen. Die EU bereitet sich aber auch auf den No-Deal vor.

Die EU und Großbritannien steuern in den Brexit-Verhandlungen in eine Phase der zeitlichen Ungewissheit: Am Mittwochabend gingen die 27 EU-Regierungen und Großbritannien wie erwartet ohne Einigung auseinander. Die EU-27 entschieden, einen neuen Gipfel erst wieder anzuberaumen, wenn EU-Chefunterhändler Michel Barnier entscheidende Fortschritte meldet. Dazu müsse Großbritannien neue Vorschläge vorlegen und die britische Premierministerin Unterstützung für ihre Position in London erreichen, sagte ein EU-Diplomat. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagte nach den Beratungen, dass er weiter vorsichtig optimistisch bleibe, den britischen EU-Austritt Ende März 2019 einvernehmlich zu klären. Man müsse sich aber auch auf die Möglichkeit vorbereiten, dass es keine Vereinbarung mit London, also einen sogenannten harten Brexit oder No-Deal gebe.

Auf dem EU-Gipfel hatte May ihren 27 Noch-EU-Partnern am Abend den Verhandlungsstand aus britischer Sicht vorgestellt und Fortschritte der vergangenen Wochen betont. Die EU-Partner hätten darauf sehr freundlich reagiert, hieß es. Nach Angaben des Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, machte May dabei aber keine neuen Angebote. Dann tagten die EU-27 unter sich. Barnier gab einen Überblick über die Gespräche mit London, bevor EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Regierungschefs über die nötigen Vorbereitungen für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen briefte. Dieses fürchten die Regierungen, aber auch die europäischen Unternehmen wegen der damit verbundenen Rechtsunsicherheit ...

