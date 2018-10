Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Usingen (pta024/18.10.2018/14:05) - Der Vorstand der SCI AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, den bereits angekündigten Aktienrückkauf wie folgt durchzuführen: - der Aktienrückkauf erfolgt durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot - der Erwerbspreis wird auf 25,50 Euro festgelegt - je 11 (elf) gehaltener Aktien (Stichtag: 23. Oktober 2018 nach Börsenschluss) kann 1 (eine) Aktie zum Rückkauf angedient werden. Die Veröffentlichung des Rückkaufangebotes im Bundesanzeiger erfolgt voraussichtlich am 22. Oktober 2018.



(Ende)



Aussender: SCI AG Adresse: Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82, 61250 Usingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de



ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1539864300374



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 18, 2018 08:05 ET (12:05 GMT)