Essen (ots) - Bestellerautorin Dörte Hansen (54, "Altes Land") erzählt im neuen Roman "Mittagsstunde" von den Auswirkungen des Fortschritts auf ihr Heimatdorf - die auch ihr eigenes Leben betrafen. Im Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe) sagte sie: "Dass ich hier sitze, dass ich überhaupt Abitur machen konnte, studieren konnte, ist letztlich auch Folge eines Umdenkens: Die Bildungswelle der 60er Jahre führte dazu, dass plötzlich ein Bücherbus in unser Dorf kam." So sei früh für sie klar gewesen: "Ich wollte unbedingt weg vom Dorf, auch wenn mir dort niemand etwas getan hatte. Es hat nie eine Alternative gegeben." Anders als ihr Romanheld habe sie diesen Schritt nie bereut, obwohl die Freiheit ihren Preis habe: "Das ist eine Aufgabe, die man hat, wenn man sich gegen das Dorf entscheidet: Man muss überlegen, wohin man will. Das ist vielleicht ein Prozess, der nie abgeschlossen ist: Die Frage, wie möchte ich leben, wird mich beschäftigen, so lange ich lebe."



