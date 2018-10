Die Chefin der russischen Zentralbank, während sie auf dem 4. FINOPOLIS-Forum für innovative Finanztechnologie in Sotschi am 17. Oktober sprach, sagte, dass es ein Glücksfall sei, dass der Krypto-Wahn nachlässt. Elvira Nabiullina deutete an, dass es eine Änderung in der Haltung der "Unternehmen" gegenüber bestimmten Technologien gegeben habe, zum Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...