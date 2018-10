Die EU-Kommission ist mit dem Haushaltsentwurf Italiens nicht einverstanden. In einem Brief fordert sie die italienische Regierung auf, sich bis Montag zu den Bedenken zu äußern.

Die EU-Kommission wirft Italien bei seinem Haushalt 2019 besonders ernsthafte Verstöße gegen EU-Regeln vor. So seien die geplanten Ausgaben zu hoch, das strukturelle Defizit würde steigen und nicht fallen und die Staatsschulden würden nicht im Rahmen der EU-Regeln fallen, hieß es in einem Brief an Italiens ...

