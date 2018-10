Mainz (ots) -



In einem Exklusivinterview für die "ZDFSPORTreportageExtra" am Sonntag, 21. Oktober 2018, ab 17.10 Uhr, äußert sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier umfassend zur Bedeutung des Sports, der Vereine und der vielen Ehrenamtlichen für die Integration in unsere Gesellschaft. "Vielfalt ist anstrengend, aber auch bereichernd", so der Bundespräsident. "Gemeinsam gewinnt man, gemeinsam verliert man - das schafft Zusammengehörigkeitsgefühl."



Ist Integration durch den Sport wirklich möglich? Dieser Frage geht ZDF-Autor Yorck Polus in dieser Sonderausgabe der "ZDF SPORTreportage" nach. Ein hochaktuelles Thema, das gerade in jüngster Vergangenheit an Brisanz gewonnen hat - nicht zuletzt durch den Fall Özil und die Reaktionen darauf.



Die Integrationswirkung des organisierten Sports ist kein Selbstläufer. Neben multikulturell angelegten Vereinen, in denen Menschen aus Dutzenden Nationen gemeinsam Sport treiben, gibt es gerade in unteren Fußballligen zahlreiche nach ethnischer Herkunft organisierte Klubs, in denen Zuwanderer unter sich bleiben. Die DOSB-Studie "Sport und Zuwanderung" hält fest: "Sport wirkt nicht per se integrativ." In den Profi-Ligen ist man da weiter. An seiner Spitze ist der Fußball seit Langem ein Spiegel der Migrationsgesellschaft - mit dem Profi als Musterbeispiel des global mobilen Zeitarbeiters in multinationalen, multikulturellen Arbeitsgemeinschaften namens Fußballklub.



