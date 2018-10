Führende Persönlichkeit im Bereich der Organisationsentwicklung wird sich auf die Gestaltung einer einheitlichen Unternehmenskultur konzentrieren

BCW (Burson Cohn Wolfe), eine weltweit führende Kommunikationsagentur, gab heute bekannt, dass Kristen Lisanti dem Unternehmen als Chief Culture Officer beigetreten ist. In dieser Rolle ist es ihre Aufgabe, eine das Mitarbeiterengagement begünstigende Unternehmenskultur bei BCW aufzubauen, die die Mitarbeiter in ihrer Vielfalt würdigt und sie mit bedeutungsvollen Werten, einer weltweiten Leidenschaft für das Geschäft der Agentur und einem frischen, neuen Ansatz im Bereich der Mitarbeiterzufriedenheit verbindet. Zusätzlich zur Förderung des Engagements der Mitarbeiter und dem Aufbau eines weltweiten Schulungsprogramms ist Lisanti, die von New York aus arbeitet, damit beauftragt, BCW zu einem der weltweit besten Arbeitgeber zu machen.

"Die Kultur eines Unternehmens trägt entscheiden zu seinem Erfolg bei", so Donna Imperato, Global CEO, BCW, der Lisanti untersteht. "Für mich ist das Schaffen und Fördern der richtigen Unternehmenskultur seit jeher ein Schwerpunkt. Das geschieht nicht ganz von alleine, sondern benötigt genauso viel Aufmerksamkeit wie andere Geschäftsaspekte in einem Unternehmen. BCW ist eines der ersten Unternehmen in seiner Branche, das einen Chief Culture Officer einstellt, der sich einzig und allein darauf konzentriert sicherzustellen, dass unsere talentierten Mitarbeiter eine Priorität darstellen und das BCW der beste Arbeitgeber ist.

"Aber bei dem Streben, zu den besten Arbeitgebern zu zählen, geht es nicht um die Auszeichnung als solche", so Imperato weiter. "Es geht darum, eine weltweit einheitliche Unternehmenskultur zu haben, die auf gemeinsamen Werten, gemeinsamen Leidenschaften und gemeinsamen Zielen basiert. Wir wollen eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter wachsen und gedeihen können und sich als Teil eines wichtigen, innovativen und erfolgreichen Ganzen fühlen. Kristen gehört zu den seltenen Experten, die in diesem Spezialgebiet ausgebildet sind, und ist dafür bekannt, leistungsstarke Unternehmenskulturen zu schaffen. Ich freue mich sehr auf Kristens Beitrag zum Erfolg von BCW."

Vor ihrem Wechsel zu BCW war Lisanti in den letzten vier Jahren bei Vision 7 in der Tochtergesellschaft Blue Focus International tätig, zuletzt als Vice President, Talent, International. Dort stand sie an der Spitze von organisatorischen Änderungsinitiativen mit Schwerpunkt auf kultureller Integration und Führungskräfteentwicklung. In dieser Rolle modernisierte sie den Performance-Management-Ansatz des Unternehmens und startete die Initiative "Diversity, Individuality Inclusion" im gesamten globalen Netzwerk des Unternehmens. Lisanti begann ihre Laufbahn in integrierter Kommunikation mit einem Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit und konzipierte Kampagnen, die einen Wandel auf sozialer und Verhaltensebene vorantrieben. Bei Citizen Relations leitete sie Teams, deren Aufgabe es war, das Stigma und die Diskriminierung im Umfeld psychischer Erkrankungen zu senken und die Entwicklung von Adipositas bei Kindern in unterversorgten Gemeinden zu verhindern. Davor bei Hershey|Cause gehörten zu den Kunden von Lisanti First 5 LA, die College Access Foundation und das Diversity in Philanthropy Project. Sie leitete außerdem Programme und Inhalte für Rock the Vote während des Wahlzyklus 2004.

"BCW steht an einem sehr wichtigen Wendepunkt", so Lisanti. "Das Unternehmen hat seine Marke und sein Angebot, mit dem es auf dem Markt auftritt, unverkennbar bekannt gemacht. Jetzt können wir mit der komplexen Arbeit beginnen, die Stärken unserer Mitarbeiter, die Art, wie sie zusammenarbeiten, und die Zielsetzung, die hinter unserem Erfolg steht, organisch, aber dabei systematisch zu klären und zu kultivieren. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn BCW einer der besten Arbeitgeber geworden ist. Wirklichen Erfolg haben wir aber erst, wenn wir die gesamte Branche in Hinblick darauf, was es bedeutet, in einer Agentur zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln, vorangebracht haben."

