"Die Welt" zu sinkender Lebenserwartung von Frauen:

"Eigentlich waren doch die Männer das Problem. An ihnen lag es, dass Deutschland bei der Lebenserwartung zuletzt so schlecht abschnitt. Schlecht im Vergleich mit vielen anderen reichen, westlichen Ländern. Die Frauen in Deutschland holen aber auf, muss man jetzt sagen angesichts neuer Zahlen zur Lebenserwartung im Land. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen stagniert nicht nur - sie ist sogar ein klein wenig gesunken. Frauen leben heute fast so ungesund wie Männer. Frauen trinken inzwischen fast so viel wie Männer, das haben Studien gezeigt. Viele Frauen ernähren sich so ungesund wie Männer, sie halsen sich so viel schädlichen Stress auf wie Männer. Auch da herrscht inzwischen Gleichberechtigung."/zz/DP/jha

AXC0021 2018-10-19/05:35