Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unilever PLC von 4300 auf 4000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wenngleich das Management des Konsumgüterkonzerns sich optimistisch in puncto Wachstumsbeschleunigung gegen Ende 2018 gebe, verringere der Kostendruck die Vorhersehbarkeit der Gewinnmargenentwicklung, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zielsenkung begründete sie indes mit einer niedrigeren Branchenbewertung./mis/zb Datum der Analyse: 19.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-10-19/07:07

ISIN: GB00B10RZP78