Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 94 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller sei im dritten Quartal weiter gewachsen und bewege sich kontinuierlich in Richtung seines dreiprozentigen Wachstumsziels für das Gesamtjahr, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen je Aktie bis 2020 an und arbeitete die jüngsten wechselkursbedingten Veränderungen in sein Bewertungsmodell ein./ck/he Datum der Analyse: 18.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0149 2018-10-18/22:34

ISIN: CH0038863350