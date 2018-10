Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest DGAP-Ad-hoc: Qingdao Haier Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Börsengang Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest 19.10.2018 / 13:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 19. Oktober 2018 - Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690, "Qingdao Haier" oder "das Unternehmen"), hat heute den finalen Angebotspreis im Zusammenhang mit seinem Listing am D-Share Markt der China Europe International Exchange AG (CEINEX D-Share Markt) auf 1,05 Euro je D-Share festgesetzt. Das D-Share Listing erfolgt durch eine Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung in dessen Subsegment mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard). Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden 304,750,000 D-Shares platziert, bestehend aus 265,000,000 D-Shares (vor Greenshoe) und einem zusätzlichen Greenshoe von 39,750,000 D-Shares. Qingdao Haier erwartet einen Gesamtbruttoemissionserlös von ungefähr 278,25 Mio. Euro (entsprechend 2.211,61 Mio. RMB) [1] vor Ausübung des Greenshoes, mit der Möglichkeit von zusätzlichen Erlösen von ungefähr 41,74 Mio. Euro (entsprechend 331,74 Mio. RMB)1 bei vollständiger Ausübung des Greenshoes. Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am 24. Oktober 2018. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) für die D-Shares wird CNE1000031C1 lauten. [1] Bei einem Wechselkurs von 7,9483 RMB zu 1 Euro. Investor Relations Kontakt: Yao Sun (Sophie) Qingdao Haier Germany M: +49 160 9469 3601 Email: y.sun@haier.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690): Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Qingdao Haier entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel. Qingdao Haier hat drei Plattformen entwickelt - die Cloud-basierten Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte Smart-Home-Lösungen bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die die kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die Online-Plattform Shunguang, welche die Integration von Qingdao Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren. Mit einem globalen Marktanteil von 13,3% beim Einzelhandelsvolumen war Qingdao Haier in den vergangenen sieben Jahren (2011-2017) jeweils das Unternehmen mit den höchsten Haushaltsgeräte-Verkäufen (gemäß Euromonitor). Der gleichen Quelle zufolge war Qingdao Haier, gemessen am weltweiten Einzelhandelsvolumen 2017, auch der Spitzenreiter im Verkauf von Kühlgeräten, Haushaltswaschgeräten und vernetzen Klimaanlagen. 19.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Qingdao Haier Co.,Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Telefon: +86 532 8893 1670 E-Mail: finance@haier.com ISIN: CNE1000031C1 WKN: A2JM2W Börsen: Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 735515 19.10.2018 CET/CEST

ISIN CNE1000031C1

AXC0151 2018-10-19/13:49