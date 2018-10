SHOPiMORE AG: Kapitalerhöhung um bis zu 12.250 Aktien DGAP-Ad-hoc: SHOPiMORE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme SHOPiMORE AG: Kapitalerhöhung um bis zu 12.250 Aktien 19.10.2018 / 17:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SHOPiMORE AG - Kapitalerhöhung um bis zu 12.250 Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Ingolstadt, den 19.10.2018 - Der Vorstand der im Freiverkehr Düsseldorf gelistete SHOPiMORE AG (ISIN DE000A2BPK42) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 287.750,-- unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu 12.250 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auf bis zu EUR 300.000,-- zu erhöhen. Die neuen Aktien sind entsprechend den bestehenden Aktien ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt und werden von einem unserer Investoren zu einem über dem aktuellen Börsekurs liegenden Preis übernommen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung werden im Wesentlichen zur Finanzierung der weiteren Expansion des Unternehmens im Bereich der Online-Marktplätze verwendet. Über SHOPiMORE AG: SHOPiMORE bietet ein Software Komplett-Paket, das es Unternehmen ermöglicht, erfolgreich Multichannel Handel zu betreiben. SHOPiMORE stellt alle relevanten Systeme wie Online Marktplätze, Kundenkarten - bzw. Kundenbindungssystem (in Kooperation mit mc mycard), Online Shops, Warenwirtschaftssysteme und POS Kassensysteme in der Cloud zur Verfügung. www.shopimore.de Kontakt: Investor Relations / Finanzpresse Martin Hinteregger martin.hinteregger@shopimore.at Tel.: +43 (0) 69913695950 Kontakt: Martin Hinteregger 19.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOPiMORE AG Münzbergstraße 6 85049 Ingolstadt Deutschland E-Mail: martin.hinteregger@shopimore.at Internet: www.shopimore.at ISIN: DE000A2BPK42 WKN: A2BPK4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 735723 19.10.2018 CET/CEST

