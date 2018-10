ACRON HELVETIA I Immobilien AG: Ergebnis erstes Halbjahr 2018: Verbesserung infolge Bewertungskorrekturen und Senkung der Aufwendungen EQS Group-Ad-hoc: ACRON HELVETIA I Immobilien AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis ACRON HELVETIA I Immobilien AG: Ergebnis erstes Halbjahr 2018: Verbesserung infolge Bewertungskorrekturen und Senkung der Aufwendungen 19.10.2018 / 18:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad Hoc Mitteilung ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Ergebnis erstes Halbjahr 2018: Verbesserung infolge Bewertungskorrekturen und Senkung der Aufwendungen Solothurn, 19. Oktober 2018 - Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (BX: AHAN), welche die Büro- und Logistikimmobilie Waser in Buchs/Zürich und die Büroliegenschaft Südpark Solothurn hält, erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Gewinn nach Swiss GAAP FER in Höhe von CHF 101 168 (Vorjahreshalbjahr: CHF -333 728). Dieses Ergebnis ist durch die Kombination von Bewertungskorrekturen bei den beiden Liegenschaften und einem gesunkenen Liegenschaftsaufwand begründet. Gegenüber der Vorjahresperiode sind die Mieteinnahmen unverändert und betragen für das erste Halbjahr 2018 CHF 978 118. Das Finanzergebnis betrug im ersten Halbjahr 2018 CHF -231 068 und lag damit rund CHF 29 000 bzw. 14 Prozent über dem Finanzergebnis des Vorjahreshalbjahres (CHF -201 976). Im Wesentlichen ist die Abweichung des Finanzergebnisses auf den höheren Zinsaufwand für die Hypothekendarlehen mit CHF 230 634 (Vorjahreshalbjahr: CHF 139 800) zurückzuführen. Dem höheren Zinsaufwand steht jedoch eine höhere Entschuldung der Liegenschaften gegenüber. Basierend auf den Wertgutachten per 30. Juni 2018 wurde der Wert der Immobilie in Solothurn im ersten Halbjahr von CHF 12 370 000 (per 31.12.2017) auf neu CHF 12 140 000 und der Wert der Immobilie in Buchs um CHF -160 000 auf CHF 15 390 000 korrigiert. Der Net Asset Value der Gesellschaft lag per 30. Juni 2018 neu bei CHF 7.60 pro Aktie (gegenüber dem NAV nach latenten Steuern zum 31. Dezember 2017 von CHF 7.47 pro Aktie). Im Geschäftsjahr 2018 wurde vorsorglich zu Gunsten von Rückstellungen für allfällige Sanierungen sowie für Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Immobilie auf die Vornahme einer Herabsetzung des Aktienkapitals verzichtet. Eine Ausschüttung erfolgt somit nicht und der Nennwert der Aktien verbleibt bei CHF 5.60 je Namenaktie. Der vollständige Halbjahresbericht 2018 steht ab heute auf der Homepage der Gesellschaft unter www.acron-helvetia1.ch > InvestorRelations >Publikationen zur Verfügung ( http://www.acron-helvetia1.ch/cnt_investor/de_publikationen.php). Über ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft ist auf das Halten und Verwalten zweier Investitionsliegenschaften ausgelegt. Seit Dezember 2007 hält die ACRON HELVETIA I die Büro- und Logistikimmobilie Lyreco in Buchs, Kanton Zürich. Zum 1. Januar 2009 fusionierte die Gesellschaft mit der Südpark Zuchwilerstrasse Immobilien AG. Damit einhergehend hält sie seither als zweite Investitionsliegenschaft die Büroliegenschaft Südpark Solothurn. Seit dem 30. September 2009 sind die Aktien der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (Börsensymbol: AHAN) an der BX Berne eXchange kotiert. www.acron-helvetia1.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=NBQXCDLMFQ Dokumenttitel: ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft: Ergebnis erstes Halbjahr 2018: Verbesserung infolge Bewertungskorrekturen und Senkung der Aufwendungen Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: ACRON HELVETIA I Immobilien AG c/o Dr. Raoul Stampfli Rötistrasse 22 4500 Solothurn Schweiz Telefon: 0041 44 2043400 Fax: 0041 44 2043409 E-Mail: info@acron-helvetia1.ch Internet: www.acron-helvetia1.ch ISIN: CH0102012843 Valorennummer: A0N9WA Börsen: BX Berne eXchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 735153 19.10.2018 CET/CEST

