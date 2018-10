Die UBM Development AG begibt eine Anleihe. Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, eine Verzinsung von 3,125% p.a. und einer Stückelung von 500 Euro. Das Emissionsvolumen der UBM-Anleihe 2018-2023 beträgt bis zu 100 Mio. Euro, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu 120 Mio. Euro, und richtet sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots. Im Rahmen des Umtauschangebots werden die Inhaber der im Jahr 2014 begebenen 4,875% UBM-Anleihe 2014-2019 (ISIN: AT0000A185Y1) (die "2014 UBM-Anleihe") mit einer Stückelung von ebenfalls 500 Euro eingeladen, Angebote für den Umtausch in die von der Emittentin neu zu begebende 2018 UBM-Anleihe abzugeben. Die Umtauschfrist beginnt am 22.10.2018 und endet voraussichtlich am oder um den 07.11.2018. ...

