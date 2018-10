Länder, die die Krypto-Regulierung der Financial Action Task Force nicht umsetzen, sollen den Zugang zum globalen Finanzsystem verlieren.

TOP-Meldung Globale Task-Force legt verbindliche Krypto-Regulierung fest Die globale Aufsichtsbehörde für Geldwäschegesetze sagte am Freitag, dass sie bis Juni ihre ersten Regeln darüber aufstellen werde, wie die Länder Kryptowährungen überwachen sollen. Die in Paris ansässige Financial Action Task Force (FATF) sagte, dass Staaten auf der ganzen Welt Börsen und einige Firmen, die Krypto-Geldbörsen anbieten, lizensieren oder regulieren werden müssen, um die Verwendung von digitalem Geld für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere Formen der Kriminalität zu verhindern. Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für die Ausgabe neuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...