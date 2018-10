Die europäisch-japanische Raumsonde BepiColombo ist zum Merkur gestartet. Die Reise dauert sieben Jahre. Die Mission soll Erkenntnisse zur Entstehung des Sonnensystems liefern.

Die ehrgeizige europäisch-japanische Raumfahrtmission zum Merkur ist angelaufen: Eine europäische Trägerrakete Ariane 5 startete am Samstag um 03.35 Uhr (MESZ) mit der Raumsonde BepiColombo an Bord vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. Sowohl am Weltraumbahnhof als auch im Kontrollzentrum in Darmstadt (ESOC) war der Start der Mission mit Spannung verfolgt worden.

Damit steht die Reise der 6,40 Meter hohen und 4,1 Tonnen schweren Raumsonde aber erst am Anfang. Laut Berechnungen der Europäischen Weltraumorganisation Esa erreicht die Sonde mit ihren beiden Satelliten den Merkur im Dezember 2025. Bis dahin müssen Forscher von der Erde aus wiederholt eingreifen. In den kommenden Tagen überwachen etwa 80 Fachleute bei im Kontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt die Mission. Esa-Chef Johann-Dietrich Wörner bezifferte die Gesamtkosten der Mission inklusive ...

