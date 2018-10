Paris (www.aktiencheck.de) - "Meine größte Gefahr" - so bezeichnete Donald Trump am Dienstag nicht etwa China oder den Iran, sondern die Federal Reserve, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Damit habe der amerikanische Präsident noch einmal nachgelegt gegen die weltweit respektierte US-Notenbank; vergangene Woche habe er sie bereits als verrückt betitelt. ...

