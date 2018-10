Union und SPD geloben nach der Bayernwahl "Besserung", Rückkehr zur "Sacharbeit" - und gehen zur Tagesordnung über. Die Quittung gibt's nächste Woche in Hessen. Berlin darf sich auf eine Neuwahl einrichten.

Achtmal werden wir noch wach - heissa, dann heißt's Gute Nacht: Das Bündnis aus CDU, CSU und SPD, formerly known as "große Koalition", wird nach den Ergebnissen der Landtagswahl in Hessen wohl auseinanderfallen und den Weg frei machen für Neuwahlen. Wenn es noch eines letzten Anlasses für eine Neuaufstellung der Bundespolitik bedurft hätte - die Regierungsparteien haben ihn nach der Landtagswahl in Bayern am vergangenen Sonntag erbracht. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) rechnete bereits Stunden vor den ersten Hochrechnungen mit "Erschütterungen" in Berlin - doch als das "Erdbeben" München und Berlin tatsächlich erreichte, sprachen alle nur von "Analyse" und "Stabilität", gelobten mit ernsthafter Miene "Besserung" und "Sacharbeit" - und gingen mit einem Schulterzucken zur Tagesordnung über.

Politisch gesprochen: Sie kommunizierten mal wieder nicht mit den Deutschen, sondern mit sich selbst und ihren Parteien. Sie bearbeiteten nicht um die Botschaften ihrer Wähler, sondern ihren persönlichen Machtnotstand. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warf sich den Freien Wählern in die Arme, um sich nicht ändern zu müssen. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer entschied, er sei als CSU-Chef und Innenminister vorerst unverzichtbar. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und SPD-Chefin Andrea Nahles dekretierten ein weiteres Mal, Vizekanzler und SPD-Chefin bleiben zu dürfen. Weshalb Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel erst gar nicht darüber zu befinden brauchte, dem Land noch ein paar weitere Tage als Bundeskanzlerin und CDU-Chefin zu dienen.

Umfragen sind Umfragen. Aber wenn nicht alles täuscht, treiben sich Union und SPD gerade aus Angst vor dem Volksparteien-Tod in den politischen Selbstmord. Die beiden Spitzenkandidaten der CDU und SPD in Hessen, Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), zwei fleißige, ernsthafte Landespolitiker, sind wirklich zu bedauern: Wann je ist eine Landtagswahl so bundespolitisch überformt gewesen, so aufgeladen mit Berliner Machtfragen - die sich womöglich in Wiesbaden entscheiden? Es ist eine einzige Zumutung, auch für den Wähler, für die Demokratie: Wer seit Jahren das Ende der programmatisch entleerten Merkel-Union herbeisehnt, kann bei aller Sympathie für den freundlichen Volker Bouffier nicht in acht Tagen für die CDU stimmen - und wer der SPD das Beste, also Nahles" Demission und den Sofortausstieg aus der Koalition in Berlin, wünscht, muss dem tadellos sachlichen Schäfer-Gümbel seine Stimme versagen: Politik paradox.

Meinten Merkel und Nahles in dieser Woche, den Genossen Trend tatsächlich in die Irre führen zu können: Weil die CDU nicht die CSU ist und die Hessen-SPD nicht die Bayern-SPD? Was für eine dramatische Fehleinschätzung. Wie gesagt, Umfragen sind Umfragen. Aber natürlich dürfte Söders Ausschluss der Grünen in Bayern die Ökopartei in Hessen in die Nähe von 20 Prozent katapultieren. Und natürlich dürften die beiden vormaligen Volksparteien CDU und SPD nach der demonstrativen Verachtung des Veränderungswillens vieler Wähler in dieser Woche zusammen nicht mal mehr 50 Prozent erreichen in Hessen.

Und natürlich werden die "Erschütterungen" diesmal auch in Berlin Schäden anrichten. Zu schwach ist der Glaube in der Fraktion, Merkel könne sich noch einmal "selbst übertreffen" oder auch nur "etwas Gutes aus dieser Zeit machen" (Selbstzitate vor zwei Jahren), zu ausgeprägt die Zuversicht in der Partei, auf das, was ihr "an Gaben und Talenten ...

