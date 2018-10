Die Strecke zwischen Köln und Frankfurt ist ein Herzstück des ICE-Netzes in Deutschland. Nach dem Brand fahren die Züge wieder - aber nicht alle.

Gut eine Woche nach einem ICE-Brand im Westerwald hat die Deutsche Bahn ihren Zugverkehr auf der Schnellstrecke Köln-Frankfurt wieder aufgenommen. Der erste Zug startete am Samstag um 4.22 Uhr von Köln in Richtung München. Allerdings kommt es an der Baustelle des beschädigten Gleisabschnitts noch zu Einschränkungen. Mehr als zwei Drittel der regulären Züge könnten wieder fahren, teilte die Bahn am Samstag mit.

Die andauernde Störung des Bahnverkehrs mit Zugausfällen und Verzögerungen reicht weit über die Region hinaus: ICE-Züge aus dem Rheinland ...

