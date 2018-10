Von Maria Armental

NEW YORK (Dow Jones)--Das Neurodermitis-Medikament Dupixent von Regeneron und Sanofi kann in den USA künftig auch zur Behandlung von Asthma eingesetzt werden. Die US-Gesundheitsbehörde genehmigte das Blockbuster-Medikament mit dem Wirkstoff Dupilumab in dieser Indikation.

Dupixent gehört zu jener neuen Generation von Asthmamitteln, die injiziert und nicht inhaliert werden sowie auf eine Ursache von Asthma reagieren und nicht auf die Symptome wirken. Dupixent ist als zusätzliche Erhaltungstherapie bei Patienten ab 12 Jahren mit mittelschweren bis schweren Asthma zugelassen.

