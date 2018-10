Führende SPD-Politiker haben sich mit einer Delegation der russischen Staatsduma gertroffen. An die große Glocke hängen will die SPD die vorsichtige Annäherung nicht.

Der dritte Russland-Tag brachte in der vergangenen Woche mit 900 Teilnehmern kaut Ostsee-Zeitung einen neuen Besucherrekord. "Das große Interesse zeigt, wie immens der Bedarf zwischen beiden Ländern ist, endlich wieder näher zusammenzurücken", sagte Matthias Platzeck, Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, in seinem Grußwort. Auch die SPD zeigt offenkundig Interesse, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Allerdings geht die Partei ausgesprochen vorsichtig zu Werke und setzt zunächst auf maximale Diskretion. Eine Delegation der Staatsduma unter der Leitung des ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Staatsduma, Alexander Schukow, traf sich bei ihrem Besuch in Deutschland am 16. Oktober 2018 mit dem Russlandkoordinator der Bundesregierung, Dirk Wiese, und dem Vizepräsidenten des Bundestages, Thomas Oppermann, berichtet Duma TV. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...