Die Grünen laufen der SPD den Rang als Volkspartei ab. Und suchen dabei die Nähe zu Managern und Unternehmern. Gelingt der Ökopartei die Neudefinition als Verein der Wirtschaftsfreunde?

Sollte es unter den Anwesenden noch Zweifel am lebensbejahenden Pragmatismus der Grünen gegeben haben - die Bewirtung räumte sie aus. Beim verschwiegenen Treffen in Raum E 400 des Paul-Löbe-Hauses im Bundestag am Tag nach der Bayernwahl war von Zeigefingern und Verboten keine Spur, von Veggie Day schon gar nicht. Die Grünen tischten 50 Unternehmern und Managern auch Buletten auf. Und als Beilage eine frohe Botschaft: Wir wollen mit euch die Welt verbessern, nicht gegen euch.

Solche Signale kommen gut an bei Wirtschaftsleuten. Sie beschleicht das Gefühl, dass mit einer großen Koalition kein Aufschwung mehr zu machen sei. Selbst CDU/CSU fehlt inzwischen ein starker Wirtschaftsflügel, "nicht mal mehr dort hat man einen natürlichen Ansprechpartner", klagt ein Mittelständler. Wie gerne nimmt man da Einladungen der Ökopartei an. Die Grünen sind die Partei der Stunde, sie legen in Umfragen seit Monaten zu, haben es in Bayern auf knapp 18 Prozent geschafft. Und auch wenn es im Freistaat nicht zum Mitregieren reicht: Die Grünen sind längst eine Macht im wirtschaftlich prosperierenden Süddeutschland. Sie stellen mit Winfried Kretschmann den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, mit Tarek Al-Wazir den Wirtschaftsminister in Hessen - und sie stellen im Bund eine Projektionsfläche dar: für gutes, zukunftsfähiges Regieren.

Wie sehr die Grünen von Realo versus Fundi auf Politik für alle umgeschaltet haben, zeigt der Bulettenzirkel im Bundestag, eine Art Gründerabend: Hier konstituiert sich der neue Wirtschaftsbeirat der Bundestagsfraktion. Prominente Unternehmensvertreter sind zu Gast, etwa BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller, Vorstand Premal Desai von Thyssenkrupp Steel Europe, Roche-Pharma-Vorstand Hagen Pfundner und Gerd Chrzanowski vom Handelsriesen Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland). Dabei sind auch Vertreter der Chemiefirma Covestro, des Bahn-Konkurrenten FlixBus, der Lufthansa, des Energieerzeugers EnBW, des Entsorgers Alba, der Finanz- und Immobilienbranche - und natürlich junge Gründer. Nur Namen von Autoherstellern sucht man vergeblich. Manche wollen einfach nicht, dass ihr Name aus der Runde dringt. Vielleicht auch, weil ihnen unklar ist, wohin die grüne Reise tatsächlich geht.

Den Grünen selbst ist's egal. Ihr Abend eine Demonstration: Wir wollen gestalten. Wir wollen regieren. Die Bundestagsabgeordnete Kerstin Andreae aus dem Kretschmann-Land Baden-Württemberg ist die Initiatorin. Sie sagt: "Wir wollen den Unternehmern zuhören, auch wenn wir nicht alles erhören werden." Es werde Konflikte geben, und das sei auch "gut so". Die Wirtschaftsexpertin will sich nicht verbiegen. Wohl aber den bösen Ruf der Dagegen- und Verbots-Partei entkräften, innovative Ideen aus dem Unternehmerlager früh identifizieren - und Netzwerke knüpfen. Am Abend im Paul-Löbe-Haus ging es nach einem Grundsatzreferat von Parteichefin Annalena Baerbock gleich um Handfestes. Die Unternehmensvertreter hinterlegten ihre Erwartungen an die Politik, dann diskutierten sie über ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Die Letzten gingen um 23.30 Uhr. Andreae war mit Verlauf und Timing sehr zufrieden: "Nach einem Wahlerfolg wie in Bayern sind wir für die Wirtschaft natürlich noch interessanter geworden."

Versöhnung jetzt!

Einer, der die Aussöhnung von Wirtschafts- und Umweltinteressen seit Jahren betreibt, ist Gottfried Härle. Für den Bierbrauer wächst jetzt endlich zusammen, was zusammengehört: Ökologie und Ökonomie, Innovation und Nachhaltigkeit. In Leutkirch im Allgäu führt er durch sein Sudhaus ...

