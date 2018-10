Der Verbraucherschutz treibt mitunter seltsame Blüten. Man traut uns offenbar nicht mehr viel zu - vielleicht sogar zu Recht. Aber zumindest wenn es um dein Geld geht, wird es Zeit, gerade jetzt unter Beweis zu stellen, dass du sehr wohl ein selbstbestimmter Bürger bist, der in der Lage ist, verantwortliche Entscheidungen für sich zu treffen. "Bürger, du brauchst Hilfe" Früher gab es zwei wesentliche Gesellschaftsentwürfe: einerseits der selbstverantwortliche Bürger nach liberalem Modell und andererseits das staatlich gehätschelte Kollektiv. In westlichen Ländern dominierte Ersteres und in sozialistisch geprägten Ländern Letzteres. Die einen waren überzeugt, dass man dem gesunden Menschenverstand des Einzelnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...