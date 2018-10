In den letzten Handelstagen ging es an den Finanzmärkten hoch her. Auch unsere drei heutigen Protagonisten sorgten für Gesprächsstoff. Während Barrick Gold die von uns erwartete ganz starke Vorstellung ablieferte, tauchte K+S AG ab. Bei Gazprom setzte sich hingegen die Konsolidierung auf hohem Niveau fort. Bereitet die Aktie des russischen Gas- & Ölproduzenten den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...