Etwa 5000 Menschen harren an der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko aus. Ihr Ziel: die USA. Sie fliehen vor Hunger und Armut.

Zahlreiche überwiegend aus Honduras kommende Migranten hoffen offenbar immer noch darauf, über Guatemala nach Mexiko und letztendlich in die USA zu gelangen. Etwa 5.000 warteten an der Grenze darauf, nach Mexiko gelassen zu werden, sagte ein mexikanischer Behördenvertreter am Samstag. Ungefähr 650 sei es gelungen, ins Land zu kommen. Etwa 2.500 andere wiederum gaben nach Angaben von Guatemalas Präsident Jimmy Morales auf und machten sich auf den Weg zurück in ihre Heimat.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...