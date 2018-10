Unterföhring (ots) -



Schätzmeister! Polizist Kai beweist gutes Bauchgefühl und gewinnt in der ersten Ausgabe von "Alle gegen Einen" gegen TV-Deutschland 48.000 Euro. "Nach dem 3. Versuch habe ich gemerkt, dass ich mithalten kann. Ab da habe ich alles gegeben - und im Finalspiel habe ich die 50:50-Chance genutzt. Ich bin sehr happy", sagt der 24-jährige Polizist nach seinem Sieg. Die neue ProSieben-Show mit Elton erzielt ordentliche 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Am nächsten Samstag, 27.10., zeigt ProSieben die zweite Ausgabe von "Alle gegen Einen".



