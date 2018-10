Wenn die Börse wie derzeit abwärts schwankt, grübeln Anleger, wie sie dem Trend entgehen oder sogar daran verdienen können. Mit Differenzkontrakten (CFDs) geht das schon für wenig Geld. Aber nur nach den neuen Regeln.

Dass Mifid II, die neuen EU-Vorschriften zur Regulierung der Finanzmärkte, nicht nur ein gewaltiger, 7.000 Seiten umfassender Haufen Altpapier ist, wird immer deutlicher. Zwar hakt es bei den Regularien für Aktien- und Fondsinvestments, aber beim Handel mit Differenzkontrakten, den sogenannten CFDs (Contracts for difference) sind die neuen Regeln bereits bindend. So manch ein Trader überlegt noch, wie er sich demgegenüber verhalten soll.

Die europäische Regulierungsbehörde ESMA (European Securities and Markets Authority) hatte am 27. März 2018 neue Regeln festgelegt, die alle Anbieter von CFDs in der EU bis spätestens 1. August 2018 umzusetzen mussten. Die neuen Vorschriften stellen den Schutz der Privatanleger in den Vordergrund. Im Wesentlichen wird dabei dieser Kundenkreis von einer möglicherweise vorher bestehenden Nachschusspflicht befreit und der maximale Hebel von Differenzkontrakten beschränkt.

Chancen und Risiken von CFDs

Was die meisten konservativ orientierten Anleger von CFDs halten, lässt sich kurz und bündig in einem Wort zusammenfassen: Nichts. Denn nahezu bei jedem Anbieter dieser Wertpapiere findet sich eine Warnung wie diese: "CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Etwa 80 Prozent der Kleinanleger verlieren Geld beim CFD-Handel." Demgegenüber bieten CFDs natürlich auch Chancen, die risikofreudigen Investoren attraktiv erscheinen.

Nach Zahlen des Research Center for Financial Services wurden im zweiten Quartal 2018 CFDs in einem Volumen von rund 416 Milliarden Euro - umgerechnet sind das sieben Milliarden Euro pro Handelstag - in 17,5 Millionen Transaktionen gehandelt. 88 Prozent des gehandelten Volumens und 78 Prozent der Transaktionen entfielen auf Aktienindizes als Basiswerte. Gegenüber dem Vorjahressquartal hat sich die Anzahl der Konten um 2,5 Prozent auf 193.883 Stu¨ck erho¨ht. Damit belief sich das durchschnittliche Volumen auf 23.791 Euro pro Transaktion.

Bei CFDs vereinbaren zwei Handelspartner den Austausch von den Erträgen und der Wertentwicklung eines Basiswertes gegen Zinszahlungen während der festgelegten Laufzeit. Der Differenzkontrakt spiegelt dabei die in der Regel deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...