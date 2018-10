Am zehnten Spieltag der 2. Bundesliga hat Jahn Regensburg 1:1 gegen Darmstadt 98 gespielt. Regensburg bleibt mit dem Ergebnis im Tabellenmittelfeld.

Darmstadt steht auf Rang 14 und muss sich eher nach unten orientieren. Die Gäste waren im ersten Durchgang das etwas bessere Team. In der 36. Minute gingen sie durch ein Tor von Joevin Jones nach einem Konter verdient in Führung. In der 55. Minute fiel der Ausgleich aus dem Nichts: Marco Grüttner traf nach Hereingabe von Sargis Adamyan.

In der Schlussphase war dann eher der Jahn am Drücker, konnte die Partie aber nicht mehr drehen. Am elften Spieltag trifft Darmstadt auf Fürth, Regensburg spielt in Bochum. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Hamburger SV - VfL Bochum 0:0, SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin 0:0.