Die chinesischen Wirtschafts- und Finanzdaten zeigen einen Abwärtstrend. Doch Chinas Regierung sowie Experten sehen noch keinen Grund zur Panik.

Am Freitag starteten chinesische Spitzenpolitiker und Finanzregulatoren eine Medienoffensive. Der Vizepremierminister Liu He erklärte in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, dass der Handelskonflikt mit den USA eher psychologische als tatsächliche Auswirkungen habe. Auch die amerikanischen Börsen hätten sich korrigiert.

Der Gouverneur der Zentralbank Yi Gang wiederum teilte auf deren Webseite mit, dass Chinas Börsenabschwung der vergangenen Wochen eine Überreaktion darstelle und das Wachstumspotenzial des Landes "extrem stark" sei. Die Fundamentaldaten seien solide.

Sie hatten wohl alle vorab die neuesten Zahlen des Statistikamts gelesen, die am Freitagvormittag verkündet wurden. Diese zeigten eine sich abkühlende chinesische Wirtschaft. Im dritten Quartal wuchs die global zweitgrößte Volkswirtschaft um 6,5 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode - und blieb damit unter den Erwartungen vieler Analysten.

Zuletzt hatte es solche Zahlen nur im ersten Quartal 2009 gegeben, als sich die Welt auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise befand.

Die Botschaft der chinesischen Regierung kam an den Märkten an. Am Freitag kam es trotz der schwächelnden Daten zu einer Wende. Der Shanghai Composite, der rund 1500 notierte Unternehmen abbildet, kletterte um 2,6 Prozent auf 2550 Punkte. Zuletzt hatte die chinesische Börse noch geschwächelt und seit Jahresbeginn ein Viertel ihres Werts verloren.

Vor allem hochverschuldete Unternehmen hätten zuletzt schlecht abgeschnitten, beobachtet der Dongwu-Securities-Analyst Pan Shaochang: "Sie haben Aktien als Sicherheiten genutzt, können ...

