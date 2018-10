Wieder einmal versetzt Donald Trump mit einer Ankündigung die Welt in Aufruhr. Diesmal soll es einem Abrüstungsabkommen der USA mit Moskau an den Kragen gehen. In Berlin hat man dafür kein Verständnis.

Die Bundesregierung hat vor den Folgen eines Ausstiegs der USA aus einem wichtigen Abrüstungsvertrag mit Russland gewarnt. "Wir werben gegenüber den USA dafür, mögliche Konsequenzen zu bedenken", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Sonntag und bezeichnete Donald Trumps Pläne als "bedauerlich". Der INF-Vertrag sei seit 30 Jahren "eine wichtige Säule unserer europäischen Sicherheitsarchitektur". Ein Ausstieg stelle Deutschland und Europa vor "schwierige Fragen".

Der INF-Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und der damaligen Sowjetunion aus dem Jahr 1987. Er verbietet beiden den Bau und den Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Marschflugkörper und Raketen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern. Trump warf Moskau vor, gegen das Abkommen verstoßen zu haben. Er kündigte an, seine Regierung werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...