Zum vierten Jahrestag der Pegida-Bewegung haben 10.000 Menschen in Dresden für Weltoffenheit demonstriert. Deutlich weniger Menschen kamen zu Pegida.

Für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit sind am Sonntag in Dresden Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Nach Angaben von Polizei und Veranstaltern beteiligten sich bis zum Nachmittag rund 10.000 Menschen. Verschiedene Bündnisse, Gewerkschaften und Vereine hatten unter dem Motto "Herz statt Hetze" zur Gegenwehr gegen die islamfeindliche Pegida-Bewegung aufgerufen. Diese beging am Sonntag ihren vierten Jahrestag.

