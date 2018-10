Kommende Woche wählen die Brasilianer einen neuen Präsidenten. Auf den Straßen feiern derzeit Tausende den rechtspopulistischen Kandidaten Bolsonaro.

Eine Woche vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien haben Tausende Menschen für den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro demonstriert. An der Copacabana in Rio de Janeiro versammelten sich am Sonntag Demonstranten mit Schildern und brasilianischen Flaggen.

Bolsonaro sei bescheiden, sage die Wahrheit und könne sich mit dem Volk identifizieren, sagte ein Teilnehmer, Lineker Santos, der Deutschen Presse-Agentur. "Sie sagen, er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...